На автобусном маршруте №5 появилась новая остановка

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Информируем вас о том, что с 14.10.2019 г. автобусы, следующие по маршруту № 5 от КПП № 2, будут останавливаться на остановочном пункте «Сквер первостроителей» по ул. Менделеева.

Информация УКСиБ.