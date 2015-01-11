Профилактическая акция «Внимание, пешеход!»

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - это одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые категории между металлическим автомобилей и уязвимым человеческим телом.

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов 14 и 21 октября 2019 года на территории Озерского городского округа будет проводиться акция «Внимание, пешеход!»

Одна из основных задач проводимого мероприятия - повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны «бесколесных» участников дорожного движения, а также привлечение внимания и уважения водителей к пешеходам.

В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, вести себя уважительно по отношению к другим. Порою, небольшая неосмотрительность и спешка может стоить жизни!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск