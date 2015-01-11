Сегодня — Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в честь чудесного события, случившегося в Византийской Империи в IX веке в момент осады города славянами. Во время службы во Влахернской церкви блаженный Андрей, Христа ради юродивый, увидел, как Пресвятая Дева простерла свой покров над молящимися в знак того, что дает им свою защиту.

В праздничный день молятся о защите и благополучии Богородице. Если сложно попасть в церковь, то можно дома перед иконой попросить Богородицу своими словами и она обязательно услышит.

Молодые девушки, которые хотят выйти замуж, в этот день идут в церковь и перед иконой просят у Пресвятой Девы хорошего жениха. Замужние женщины просят о прибавлении в семье. А семейные пары молятся о защите и благополучии в доме. Выходя из церкви, в этот день надо обязательно дать милостыню нуждающимся. Считается, что возврат за добро будет намного больше отданного.

Дома, после церкви все садятся за праздничный стол. На столе должны быть блины с мясной и фруктовой начинками. В этот день строго запрещается заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами. Необходимо избегать конфликтных ситуаций, не нужно плакать и жаловаться на житейские неприятности.

На Покров строго запрещается занимать или давать в долг. Существует поверье, что таким образом можно отдать свое благополучие или забрать чужие несчастья.

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы. По народным приметам, чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Праздник Покрова выражает идею покровительства Богородицы каждому христианину. Поэтому в честь него достаточно часто освящают вновь построенные храмы. В Челябинской митрополии больше десятка Покровских храмов. Они украшают такие города как Копейск, Озерск, Трехгорный, Южноуральск, поселки Увильды и Первомайский, села Харлуши Сосновского района, Травники Чебаркульского района, Фершампенуаз Нагайбакского района, Варшавка Карталинского района, Большой Куяш (бывшее Покровское) Кунашакского района, село Харлуши Сосновского района. Престольным праздник Покрова является и для восстанавливаемого храма в селе Булзи Каслинского района.

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