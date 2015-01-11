В Челябинской области прогрессирует бешенство – три случая за неделю

В Челябинской области прогрессирует заболеваемость бешенством. С начала этого года в регионе зарегистрировано 52 случая бешенства животных в 44-х неблагополучных населенных пунктах, что на 78 процентов (!) превышает показатели прошлого года.

Только за последнюю неделю на Южном Урале от смертельного вируса погибло трое четвероногих: собака в Уйском районе (поселок Октябрьский), лиса в Кунашакском районе (охотхозяйство «Тишки») и лиса в Коркинском районе (поселок Роза).

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь регионального Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, в этих населенных пунктах установлен карантин.

Она напомнила, что неделей ранее карантин по бешенству был введен на территории Мордвиновского участка №5 Увельского охотничьего хозяйства и на территории Красноярского егерьского участка №4 Карталинского охотничьего хозяйства из-за обнаруженных трупов лисиц.

Двумя неделями ранее карантин ввели в неблагополучном поселке Чулковка Саткинского района (там от бешенства погибла собака); в Таукаевском охотхозяйстве Красноармейского района пала лиса) в поселке Солнечный Сосновского района собака.

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/v-chelyabinskoy-oblasti-progressiruet-beshenstvo-tri-sluchaya-za-nedelyu