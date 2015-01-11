В Челябинской области ожидается резкий скачок давления

В Челябинской области атмосферное давление в течение суток повысится с 734 до 741 мм ртутного столба.

Отметим, что норма составляет 742-744 мм ртутного столба.

Резкие перепады атмосферного давления могут привести к ухудшению самочувствия людей. Медики говорят, что больше всего этому подвержены люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

В такие дни рекомендуется ограничить курение, соблюдать умеренность в еде, воздержаться от употребления алкоголя и сильных физических нагрузок.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-rezkiy-skachok-davleniya_120872.html