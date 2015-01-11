Кыштымскому гуманоиду Алешеньке посвятят фестиваль на Урале

Кыштымскому гуманоиду Алешеньке посвятят целый фестиваль – он состоится в начале января в Екатеринбурге.

Издание сообщает, что люди, которым до сих пор не дает покоя история кыштымского карлика, регулярно встречаются с 2016 года, и в этом году инициативная группа решила сменить формат.

Теперь это будет фестиваль. Все желающие смогут услышать и обсудить историю Алешеньки 5 января следующего года в музее СССР в Екатеринбурге. На фестивале прозвучат стихи и музыка, а также разные точки зрения о появлении и исчезновении существа. Будут представлены эксклюзивные видео и фотографии.Специальным гостем станет житель Кыштыма Владимир Бендлин – очевидец и участник тех загадочных событий.

Напомним, мумифицированные останки неопознанного существа нашла на кладбище жительница поселка Каолиновый Тамара Просвирина в 1996 году. По свидетельствам некоторых очевидцев, женщина даже кормила его до своей гибели под колесами автомобиля. Затем он мумифицировался. Биологическую видовую принадлежность карлика установить так и не удалось. Позднее артефакт бесследно исчез.

Кыштымский карлик признан одной из главных загадок ХХ века. По версии «Космопоиска», Алешенька был инопланетянином.

https://dostup1.ru/society/Kyshtymskomu-gumanoidu-Aleshenke-posvyatyat-festival-na-Urale_120882.html