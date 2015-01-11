Глава ФАС подтвердил возбуждение дела против Дубровского

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым сообщил журналистам, что в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело.

«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», – сказал Артемьев, в ответ на вопрос ТАСС о возбуждении дела по материалам проверки ФАС о картельном сговоре в сфере дорожного строительства Челябинской области.

Напомним, адвокат Игорь Трунов сообщил СМИ, что в отношении Дубровского возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по которому составляет 20 млрд рублей.

Позже адвокат Бориса Дубровского Рустам Курмаев опроверг возбуждение уголовного дела в отношении его клиента. Он не исключил, что произошла путаница со стороны журналистов. Адвокат направил в МВД запрос с просьбой уведомить о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента, если оно имеется.

Дубровский покинул пост губернатора в марте 2019 года. Вместо него врио был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, в сентябре его избрали главой Челябинской области. СМИ сообщали, что бывший глава региона мог скрыться в Швейцарии.

https://dostup1.ru/society/Glava-FAS-podtverdil-vozbuzhdenie-dela-protiv-Dubrovskogo_120877.html