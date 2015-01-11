Праздник Покрова в Озерске

Культура любой нации имеет уникальные элементы, отличающие ее от духовных традиций других этносов. И чем больше этих элементов, тем неповторимее и богаче наследие, которое из поколения в поколение проносит народ через века. Особое место в этом наследии занимают народные праздники, являющие собою олицетворение миросозерцания, свойственного только данному народу.

14 октября (1 октября по старому стилю) Русская Православная Церковь празднует день Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник глубоко укоренился в памяти славянских народов. Он был установлен в честь чудесного явления Богоматери во Влахернском храме и избавления Константинополя от нашествия захватчиков. Произошло это событие в 910 году. Уже доподлинно неизвестно, кто именно стоял под стенами столицы – то ли мусульмане, то ли славяне-язычники. Но все источники говорят о том, что в те осенние дни над городом нависла реальная угроза – его окружило вражеское войско, готовое ворваться внутрь.

В это время в храме, находившемся во Влахернах, – северо-западном квартале Константинополя, где хранилась одежда Пресвятой Богородицы, – молился один юродивый, которого звали Андрей. Совершалось воскресное богослужение, и храм был полон народа. Вместе с Андреем был и его ученик Епифаний. Люди молили Бога и всех святых об избавлении от страшной угрозы. Народ надеялся на чудо, но известия со стен приходили неутешительные – силы защитников таяли, и все понимали, что противник сильнее. Люди готовились к смерти, но желали встретить ее достойно, в молитве.

На рассвете, когда богослужение подходило к концу, Андрей увидел в воздухе под сводами собора женскую фигуру, которая в окружении ангелов и святых шествовала над головами собравшихся в церкви людей. Это была Богородица. Достигнув середины храма, Она опустилась на колени и стала со слезами молиться своему Сыну. Молитва Ее была долгой и пламенной. Затем, продолжая молитву, Пречистая Дева приблизилась к алтарю и там провела еще некоторое время. Когда же Она стала покидать храм, то сняла со своей головы омофор и распростерла его над верующими.

Заступничество Пресвятой Богородицы спасло столицу от гибели – врагов, окруживших Константинополь, внезапно охватил необъяснимый ужас, и они в панике бежали по неизвестной причине. Впоследствии жители города всегда с трепетом вспоминали об этом чуде и благодарили Спасителя и Его Пречистую Матерь за снятие вражеской осады. Узнали об этом событии и на Руси. Дело в том, что Андрей был по происхождению славянином, в молодости попавшим в рабство. Весть о чуде быстро распространилась среди славянского населения столицы, а потом – и среди других славян.

В Византии некоторое время это событие отмечалось ежегодно, но до празднования в рамках всей греческой Церкви дело не дошло. А вот наши предки поступили иначе – в честь явления Богоматери во Влахернах они установили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Есть основания предполагать, что официально он был установлен в середине 60-хх годов XII века Владимирским князем Андреем Боголюбским. С тех пор Покрова – один из любимейших праздников на Русских землях.

Сегодня сложно сказать, сколько храмов, посвященных этому событию, построено в России. Вот и в Озерске храм, освященный семь лет назад, тоже Покровский.

И 14 октября здесь отмечается престольный праздник. В этом году Божественную литургию возглавил Высокопреосвященнейший Григорий, митрополит Челябинский и Миасский.

Правящий архиерей напомнил: Пресвятая Богородица ждет, чтобы мы в жизни своей исполняли евангельские заповеди и являли окружающим добрый жизненный пример.

«Каждый православный христианин должен жизнью своей свидетельствовать о Боге. И не только на словах, а на деле показывать, что значит быть православным христианином. Кем бы ни был наш ближний – прихожанином храма, или даже ещё некрещёным человеком, или крещёным, но по разным причинам еще не воцерковлённым и не посещающим храм Божий – мы должны давать ему образец доброго христианского жития. А этот образец будет состоять, прежде всего, в том, что мы по-доброму, по-человечески отнесёмся к нашим ближним, к их грехам и, может быть, неправильным, с нашей точки зрения, поступкам по отношению к нам», – сказал в своей проповеди митрополит Григорий.

Храм, как и в любой другой великий праздник, был переполнен, и вновь слух радовал колокольный звон, и вновь – крестный ход, и возможность погреться горячим чаем с великолепной выпечкой… Вновь можно почувствовать себя единой семьей, и ощутить ту самую уникальную связь с предками, и в полной мере понять библейскую фразу: «Бог не есть Бог мёртвых, но Бог живых» (Мк. 12, 27)

А главное – в таинстве причастия Тела и Крови Христовых, как и на каждой литургии, соединиться с Самим Господом Иисусом Христом.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев