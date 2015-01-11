Паника или защита. На Южном Урале тысячи человек заболели пневмонией и ОРВИ

На Южном Урале уже тысячи заболевших. ОРВИ и самое страшное – пневмония. Паниковать или защищаться?

По данным, которые приводят в Роспотребнадзоре, на Южном Урале в течение последнего месяца было зарегистрировано почти 1,5 тысячи пациентов с диагнозом пневмония и более 20 тысяч заболевших ОРВИ. Родители в панике, врачи успокаивают – это еще не эпидемия.

И тем не менее уже в четырех школах региона в классах, где есть дети с воспалением легких, пришлось временно приостановить учебный процесс.

«Преподаватели, которые контактировали с этим классом, а это около 20 человек, приносят справки о состоянии здоровья», – говорит директор гимназии №26 Татьяна Шишкина.

По сравнению с прошлым годом заболевших немного меньше. Специалисты говорят, что рост заболеваемости является сезонным.

«Практически 2/3 пневмонии вызывают различные стрептококки, в том числе пневмококк. Микроорганизм, который живет рядом с нами, например, во рту. Он вызывает пневмонию только в том случае, если падает иммунитет», – отмечает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

Медики советуют обратить пристальное внимание родителей на самочувствие детей. При появлении симптомов простуды ни в коем случае не стоит отправлять ребёнка в школу. Ведь это поможет не только сохранить его здоровье, но и предотвратить массовое распространение инфекции.

https://www.cheltv.ru/panika-pnevmoniej-i-orvi/