Опять загадки. Ученые обнаружили необычные аномалии под Катав-Ивановском

Необычные разломы обнаружили ученые-геофизики на месте землетрясения в Катав-Ивановске. Пока специалисты не могут дать им объяснения.

Уже больше года на Южном Урале регулярно фиксируют движения земной коры после крупного землетрясения в сентябре 2018 года под Катав-Ивановском. Эпицентр сейсмической активности залегал на глубине 10 километров. Магнитуда составила 5,5 баллов. Это землетрясение считается крупнейшим на Урале за последние сто лет.

В этом году специалисты института геофизики УрО РАН обратили внимание на участок с необычными аномалиями недалеко от места, где происходили земные толчки. Там обнаружили разломы на глубине около 150 метров. Ученые пока не могут дать точного объяснения их происхождению.

«Если они тектонические, то боюсь, нас еще ждут испытания. Но они могут быть и рудного характера», – рассказал агентству Ura.ru старший научный сотрудник лаборатории региональной геофизики института геофизики УрО РАН Аркадий Овчаренко.

Чтобы выяснить, насколько опасны эти разломы для населения, местные власти хотят провести буровые работы.

Ученые уже отмечали, что сейсмическая активность в Челябинской области может продолжаться еще несколько лет. Последние, сразу четыре подземных толчка, были зарегистрированы недавно, 8 октября, в соседнем Оренбуржье.

https://www.cheltv.ru/326843-2/