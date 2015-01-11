От фестиваля ждали чуда, и оно свершилось

В рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым и реализуемой при поддержке администрации Озерского городского округа, в ДК «Маяк» прошел фестиваль «Дорога к Храму».

Фестиваль длился два дня - 14 и 15 октября и стал настоящим культурным событием в жизни округа, подарком к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы для любителей музыки.

Подготовка к гала-концерту, который состоялся 15 октября, шла несколько месяцев: он был задуман как совместное выступление учащихся и педагогов Детской музыкальной школы №1 и лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, виртуозных и заслуженных исполнителей, таких как пианистка Мария Смердова, скрипач Иван Иванов, домристка Надежда Дмитриенко, вокалистка Полина Гараева. Юные музыканты осваивали репертуар на новых инструментах, которые были переданы в дар ДМШ №1 группой ЧТПЗ. Именитые исполнители корректировали свои гастрольные графики, чтобы обязательно выступить в Озерске, который стал для большинства из них вторым домом, благодаря проекту «Волшебство звука».

Накануне гала-концерта «Дорога к храму», 14 октября состоялась творческая встреча учащихся Детской музыкальной школы №1 с именитыми гостями - каждый из мэтров рассказал о своём творческом становлении, о том, в каких городах прошло их детство, где они постигали азы музыкального искусства, а затем совершенствовали своё исполнительское мастерство.

Всех участников встречи поразило и подкупило то, что трое выдающихся творческих личностей являются практически нашими земляками. Мария Смердова и Иван Иванов родились на Урале, вместе учились в Екатеринбурге в Уральском музыкальном колледже. Полина Гараева, солистка Национальной оперы Бухареста, родилась и выросла в Пермском крае.

Вспоминая о своих музыкальных школах, все взрослые исполнители говорили о том, что им помогали крупные производственные предприятия, которые шили костюмы и обновляли парк музыкальных инструментов. Все они отмечали, что именно эта поддержка сыграла важную роль, повлияла на дальнейший выбор профессии, стала стимулом для того, чтобы совершенствоваться, двигаться к вершине музыкального искусства.

Важно отметить, что в ходе встречи у ребят была возможность лично задать вопрос любому из гостей, получить искренний ответ или настоящий профессиональный совет.

Гала-концерт 15 октября начался со звона колоколов и демонстрации документального фильма, рассказывающего об истории появления в храме Озерска списка иконы «Отрада и Утешение», о визите в наш город настоятеля Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема.

Затем со словами приветствия к присутствующим в зале обратились: руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова и заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге.

Ольга Стебунова:

- Мы пришли сюда, чтобы вместе отпраздновать Покрова Пресвятой Богородицы. От имени Андрея Ильича Комарова и всей нашей компании поздравляю вас и желаю, чтобы участники сегодняшнего гала-концерта дали вам почувствовать Радость и Умиление, которые рождает святой праздник.

Олег Ланге:

- Позвольте от имени главы Озерского городского округа Евгения Щербакова выразить благодарность организаторам и участникам фестиваля «Дорога к Храму». Он стал традиционным благодаря нашему тесному сотрудничеству с Группой ЧТПЗ и лично Андреем Ильичом Комаровым.

Можно много говорить о добре, а вот перейти к реальным делам не всегда получается. Спасибо нашими социальными партнерам за желание сделать Озерск красивее, добрее, благополучнее.

Выступлению музыкантов предшествовала небольшая торжественная церемония: Ольга Стебунова вручила Благодарственные письма за участие в фестивале Благотворительному фонду поддержки молодых талантов «Волшебство звука» (президент Мария Смердова), Культурно-досуговому центру (директор Виктор Кудревич), Детской музыкальной школе №1 (директор Лариса Кузнеченкова) и всем уважаемым виртуозам.

В ходе гала-концерта своим мастерством блеснули коллективы ДМШ №1: оркестр русских народных инструментов (дирижёр Ирина Хохрякова), оркестр баянистов-аккордеонистов под руководством Валерии и Евгения Черкашиных, хор учащихся (руководитель Светлана Кривенко) а также вокальный ансамбль «Альянс» Культурно-досугового центра (руководитель Юлия Некрасова).

Зрители услышали обширную программу из 20 произведений зарубежных композиторов, российских классиков и всеми любимые народные песни. Бурные аплодисменты и слезы на глазах – лучшей реакции зрителей на происходящее было трудно представить. Без преувеличения можно сказать, что в тот вечер в Озерске свершилось чудо.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40817/