ГИБДД представила ноу-хау по контролю скорости

Камеры-треноги уйдут в прошлое, а мобильные камеры вмонтируют прямо в сигнальную балку патрульного автомобиля – начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал о ноу-хау в Екатеринбурге, на конференции в рамках международной специализированной выставки «Дорога-2019».

Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке. Реализовать проект Госавтоинспекция планирует уже в 2020 году.

«Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют. Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины», – цитирует Черникова «Коммерсант».

По его мнению, такие камеры минимизируют претензии и недоверие населения к передвижным комплексам и в перспективе могут прийти на смену треногам.

Издание напоминает, что ГИБДД в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» планирует закупить более 19 тыс. новых патрульных авто (Skoda Octavia и УАЗ «Патриот»). До конца этого года в подразделения поступит 4 тыс. машин.

https://dostup1.ru/society/GIBDD-predstavila-nou-hau-po-kontrolyu-skorosti_120918.html