Жители Магнитогорска не хотят переезжать в дом, где погибли 39 человек

Жители ветхо-аварийных домов в Магнитогорске, которые планируют расселить по областной программе, не хотят переезжать в дом на проспекте Карла Маркса, где в конце 2018 года произошла трагедия.

Речь идет о домах на улицах Московская и Писарева. Магнитогорцы обращаются за помощью к президенту Владимиру Путину.

«В администрации дали смотровые талоны на квартиры, находящиеся по адресу проспект Карла Маркса, 164. В этом доме 31 декабря 2018 года произошла большая трагедия, погибло большое количество людей. Дом реконструировали, сделали парк на месте разрушения, но эта трагедия всегда будет в наших сердцах. Все квартиры, которые нам предлагают, находятся в ужасном состоянии: старые окна, двери, сантехника в аварийном состоянии. Дом 1973 года постройки от наших далеко не ушел», – цитирует «Верстов.Инфо» обращение жильцов ветхо-аварийного жилья к Путину.

В администрации Магнитогорска напомнили, что пострадавший от взрыва дом был официально признан пригодным для проживания. Мэрия предлагает гражданам квартиры, которые перешли в муниципальную собственность. Причем, некоторые из них больше по площади тех, в которых сейчас живут люди.

При этом переселение из ветхо-аварийного жилья осуществляется по областной программе 2021-2025 годов добровольно. Переселенцы вправе отказаться от квартир на Карла Маркса, дождаться другого варианта или получить выкупную стоимость.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 31 декабря 2018 года, обрушилась секция дома. Под завалами погибли 39 человек. Рухнувшую секцию разобрали, после экспертизы дом признали пригодным для проживания, а место трагедии решили благоустроить.

https://dostup1.ru/society/Zhiteli-Magnitogorska-ne-hotyat-pereezzhat-v-dom-gde-pogibli-39-chelovek_120905.html