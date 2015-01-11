Автомобиль упал в овраг из-за безалаберных дорожников

В Озерске иномарка съехала с обрыва и перевернулась. Яма была не огорожена, а водитель не успел сориентироваться, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Фотографией последствий ЧП поделился в соцсетях очевидец событий. Мужчина пояснил, что в одном из гаражных кооперативов города проводятся дорожные работы, большая территория рядом с боксами оказалась прорыта на глубину около двух метров.

По сообщениям очевидцев, владелец «Сузуки», выезжая из гаража, дал задний ход, но не рассчитал дистанцию до ямы. В итоге авто отправилось прямиком в бездну и опрокинулось на крышу. К счастью, водитель не пострадал.

«Ни ограждений, ничего… Там же какие-то работы проводятся, судя по раскопкам. Так любой может упасть. Водитель-то правила не нарушал, как раз», – пишут местные жители в комментариях.

«Где ограждение? Лента и т.д. А в темное время суток куда смотреть, по-вашему? Ребенок ваш туда не дай боже улетит, тоже скажете, что бывает и сам виноват?»

«Нарушение правил земляных работ, выкопал яму – загороди, а со стороны водителя невнимательность. Но он наказан, машина разбита. Вывод: будьте внимательней и осторожней».

В итоге, чтобы достать иномарку из ямы, владельцу пришлось вызывать эвакуатор. Теперь автолюбитель намерен решать вопрос возмещения ущерба с дорожниками, которые не поставили предупреждающих знаков.

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