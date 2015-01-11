Сотрудники Отделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу для начальных классов

С целью профилактики краж в учебных заведениях, совершаемых несовершеннолетними, 16 октября в школе №32 была организована встреча учащихся 2 классов с представителем Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск инспектором отделения по делам несовершеннолетних.

В разговоре с учениками были подняты вопросы ответственности за сохранность личных вещей: телефонов, денежных средств, и др., которыми они пользуются самостоятельно. Детям разъяснили правила использования мобильных телефонов в школе, а учителям раздали памятки с правилами по сохранности имущества, которые школьники могут прочитать в классных уголках и на информационных стендах в учебном заведении.

В завершении беседы майор полиции Эльвира Губайдуллина призвала учащихся соблюдать внутренний распорядок образовательного учреждения, дисциплину и уважительно относиться к педагогам и друг к другу.