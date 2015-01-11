В Озерске сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в акции «Внимание, пешеход!»

С 14 октября на территории Озерского городского округа проводилось профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».

Инспекторы ДПС несли службу вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также в местах наиболее интенсивного движения жителей города.

За время проведения рейда выявлено 12 нарушений ПДД участниками дорожного движения, из них 8 нарушений ПДД самими пешеходами и 1 нарушение водителем транспортного средства, который не предоставил преимущества в движении пешеходам.

Госавтоинспекция УМВД России по ЗАТО г. Озерск района призывает пешеходов позаботиться о своей безопасности на дороге: переходить дорогу в соответствии с требованиями правил дорожного движения – на разрешающий сигнал светофора и по пешеходным переходам, только прежде убедившись в своей безопасности. При движении в темное время суток обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы и обозначить их видимость для водителей. Водителям следует быть внимательными уже при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам, заранее снижать скорость и быть внимательными особенно при совершении правых и левых поворотов.