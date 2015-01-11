В округе реализуется проект «Эффективный регион»

В рамках данного проекта четыре подразделения администрации представили свои планы мероприятий рабочей группе ГК «Росатом». В обсуждении принял участие куратор проекта в Челябинской области Дмитрий Репьёв.

В составе рабочей группы в обсуждении проектов также приняли участие представители ООО «Русатом Инфраструктурные решения» ГК «Росатом» Бурцев Егор и Тулупов Алексей (проект «Умный город» – оцифровывание оптимизированных процессов), представитель ФГУП «ПО «Маяк», депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Максим Шитов.

Следует напомнить, что в мае этого года в Челябинской области началась реализация проектов в рамках «Эффективного региона» с целью повышения эффективности работы органов региональной власти и местного самоуправления. Наряду с другими городами в Озерском городском округе было заключено трёхстороннее соглашение по внедрению «Бережливого умного города» (LEAN SMART CITY).

В рамках соглашения было инициировано шесть проектов, которые на протяжении нескольких месяцев прорабатывались в подразделениях администрации.

Управление имущественных отношений:

– «Оптимизация процесса регистрации и передачи недвижимого имущества»

Управление капитального строительства и благоустройства:

– «Оптимизация процесса обнаружения и устранения дефектов дорожного покрытия»

– «Оптимизация процесса контроля пассажирских перевозок»

– «Оптимизация процесса управления уличным освещением»

Отдел охраны окружающей среды:

– «Повышение контроля за вывозом ТКО, предотвращение появления несанкционированных свалок»

Управление жилищно-коммунального хозяйства:

– «Повышение эффективности контроля качества деятельности управляющих компаний».

16 октября, согласно методике реализации ПСР-проектов, в Озерске проводился промежуточный этап – «Защита подходов внедрения».

– «Росатом» помогает распространить и применить практику бережливого производства в управлении муниципалитетами и предприятиями. Озерский городской округ в настоящее время включился во вторую волну тиражирования проектов. Здесь прорабатываются проблемы, которые были выбраны не случайно. Они являются актуальными, как для жителей округа, так и для исполнительной власти, – отметил представитель АО «ПСР» ГК «Росатом» Дмитрий Репьёв

Представитель ФГУП «ПО «Маяк» Максим Шитов, который в рамках проекта «Эффективный регион» курирует непосредственно Озерский городской округ, пояснил, что повысить качество и эффективность оказания услуг можно путём ускорения процесса выявления и решения проблем:

– Создание цифровой платформы «Умный город» подразумевает, что каждый житель сможет в мобильном приложении отметить проблему, изложить суть вопроса, указать адрес. Информация должна сразу попасть к подрядной организации, что позволит исполнителю, не теряя времени, приступить к устранению замечания.

В ходе обсуждения планов мероприятий неоднократно речь шла о том, что проблемы, которые необходимо решить в Озерске, являются системными и характерны для многих других городов.

– Недавно мы были в городе Сарове Нижегородской области, где рассматривали круг проблем схожих с вашими.

Я вижу, что те команды, которые работают над проектами в Озерске, увлечены этой темой. Кроме того, в этой работе заинтересованы руководители муниципалитета. Мероприятия, которые мы обсуждали сегодня, очень интересные. Надеюсь, что они будут реализованы и дадут положительный эффект, – прокомментировал ситуацию Дмитрий Репьёв.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40832/