В Челябинской области усилят контроль за стройками новых детсадов, школ и больниц

Алексей Текслер поручил ужесточить контроль за соблюдением сроков возведения социальных объектов.

Тему губернатор поднял после совещания с премьер-министром Дмитрием Медведевым, где представители регионов обсуждали реализацию нацпроектов по демографии и здравоохранению. Алексей Текслер напомнил, что в 2019 году в области предполагалось построить семь новых детских садов и выкупить еще четыре, с общим количеством мест 2 тыс. Как подчеркнул глава региона, по нескольким объектам проблемы есть в Челябинске, по ним выстроен особый контроль и взаимодействие с подрядчиками.

По словам Алексея Текслера, такая точечная работа по проблематике тормозит выполнение госпрограммы. «Учитывая, что у нас также большие планы в целом по всему спектру социальных вопросов, мне бы хотелось, чтобы, начиная эти стройки, мы точно были уверены в том, что вовремя их завершим. Для людей, не только для выполнения показателей национального проекта», — отметил глава региона.

В ближайшие годы в Челябинской области планируется построить еще более 20 детсадов и девять школ. Большое количество новых объектов определяет новые требования к строительному комплексу, подчеркнул Алексей Текслер. «Фактически сегодня в регионе нет ни одной стройки, которая бы вовремя началась и закончилась. Это большая проблема. И, начиная такую программу, хотелось бы, чтобы в регионе появился пул сильных строительных компаний, которые бы своими силами и квалифицированно выполняли эти задачи», — отметил губернатор.

Минстрой региона обязался принять меры по совершенствованию контроля за строительством важных социальных объектов. «Особое внимание будем уделять подрядчику, на строительной площадке будет ежедневный мониторинг, чтобы исключить отставание от графика даже на день», — заявил министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин. Глава минстроя добавил, что усиление контроля коснется и местных администраций, выступающих в роли заказчиков.

http://echochel.ru/news/v-chelyabinskoj-oblasti-usilyat-kontrol-za-strojkami-novyh-detsadov-shkol-i-bolnicz/