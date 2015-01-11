Озерский театр «Золотой петушок» на международном фестивале

С 19 по 26 октября в Сыктывкаре пройдёт 4-й Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся». Челябинскую область будет представлять озерский театр кукол «Золотой петушок».

Фестиваль можно назвать уникальным, поскольку в самом Сыктывкаре театра кукол нет - инициатором фестиваля является театр кукол Воркуты, так что для столицы Коми фестиваль является значительным событием.

В этот раз участниками станут девять театров со всей страны. Свои работы покажут кукольные коллективы из Воркуты, Сургута. Мурманска, Кстово, Актобе, Сыктывкара, Тольятти. В общей сложности за неделю публика увидит 12 спектаклей.

Озерские кукольники представят две работы: в рамках конкурса труппа покажет спектакль «Сказка про хитрую Лисичку», во внеконкурсную программу вошла деревенская клоунада «Жили у бабуси».

Конкурс будет проводиться в шести номинациях: лучший спектакль, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучшая работа композитора, лучший режиссёр и лучшее художественное оформление. Итоги фестиваля подведут на закрытии фестиваля.

Для справки:

Фестиваль проводится раз в два года. Озерский театр уже не первый раз участвует в конкурсе. Озерские кукольники стали победителями второго форума, звания «лучший спектакль» получил спектакль «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду».

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