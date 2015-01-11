«Готовьте ваши денежки»! В Челябинской области родители вновь попали под школьный рэкет

В прокуратуру Челябинской области продолжают поступать жалобы от родителей школьников на поборы в образовательных учреждениях. Их заставляют финансировать расходы на содержание учебных зданий, «скидываться» на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса под видами добровольных пожертвований. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В Карабаше родителей заставляли оказывать материальную помощь школам. В лицее №97 Челябинска в бланках заявлений на выдачу аттестатов указывались суммы фиксированных платежей в воде долгов по добровольным пожертвованиям. Директора образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

В одной из школы Красноармейского района библиотечный фонд не в полном объеме был обеспечен учебной литературой. Родителям приходилось сдавать деньги на покупку учебников. Такая же ситуация сложилась в школе №3 Кыштыма.

«Помимо нарушений, выявляемых в общеобразовательных организациях, допускались факты незаконного привлечения денежных средств на нужды профессиональных образовательных учреждений. Так, в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» педагогическими работниками на собрание выпускников дошкольного отделения на студентов оказывалось воздействие с целью понуждения их к сдаче денежных средств на нужды образовательного учреждения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

То, что школы Челябинской области славятся поборами, ни для кого не редкость. Ранее надзорное ведомство также провело проверки и эти факты подтвердились. Выяснилось, что в лицее №77 взнос составлял 12 тысяч рублей, в школе №76 – 15 тысяч рублей, в школе №23 – 50 тысяч рублей. Также ежегодно в школах платили взносы «на нужды школы». В школе №39 он составлял 1000 рублей, в лицее №77 – 6000 рублей, в гимназии №76 – 6000 рублей.

Также с родителей регулярно требовали деньги в так называемый «фонд школы», на работы и услуги, которые на самом деле финансируются из бюджета. Был зафиксирован в 2017 году и вопиющий случай. В школе №39 классный руководитель требовал денег на нужды школы у ученика-сироты.

Вопиющий случай в 2018 году был зафиксирован в школе №13 Челябинска. С родителей будущих первоклассников требовали сдать по 15 тысяч рублей за прием их чад в первый класс. При этом была разработана целая система конспирации. Для тех родителей, кто согласился платить, звучала секретная фраза: «Рояль в кустах. Можете подойти». Непосвященный не сразу поймет. «Рояль» – это значит терминал. Кусты – это дерево. Дело в том, что в этой школе банкомат для оплаты стоит в вестибюле за деревом в горшке. Там и нужно оплачивать 15 тысяч за место в школе для первоклассника.

С целью пресечения неправомерных действий должностных лиц образовательных организаций по сбору денежных средств с родителей учащихся в прокуратуре области продолжит работу «горячая линия». Пожаловаться на школьный рэкет можно по телефону 8 (351) 239-21-07. Все заявления регистрируются и направляются территориальным прокурорам для организации проверок.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-roditeli-vnov-popali-pod-shkolnyy-reket