За выходные на дорогах Южного Урала задержано 150 нетрезвых водителей

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД Челябинской области задержали 150 нетрезвых водителей.

«С 18 по 20 октября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 150 водителей, находившихся в состоянии опьянения, а также отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования», – сообщает пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что все нарушители привлечены к административной ответственности – им грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения к уголовной ответственности привлечено 16 водителей.

За выходные в регионе произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 22 получили травмы, в том числе три ребенка.

https://dostup1.ru/society/Za-vyhodnye-na-dorogah-Yuzhnogo-Urala-zaderzhano-150-netrezvyh-voditeley_121015.html