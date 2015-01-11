Нацгвардия в Озерске на страже безопасности десятки лет

20 октября исполнилось 70 лет со дня образования войсковых частей 3445, 3446 и 3448 93 ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ. Накануне юбилейной даты в театре «Наш дом» прошло праздничное торжественное собрание.

В мероприятии принял участие председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков.

Первым для поздравления на сцену поднялся командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Александр Попов. С озерской дивизией Александра Анатольевича связывают продолжительный период службы, несколько он возглавлял соединение. Александр Попов поздравил военнослужащих войсковых частей с юбилеем, пожелал здоровья, тепла и благополучия. За заслуги в укреплении обороноспособности страны, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом при исполнении воинского долга, Александр Попов вручил Грамоты Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ командирам воинских коллективов-юбиляров. Кроме того, за инициативу, усердие и отличие, проявленные при исполнении задач по охране важных государственных объектов, командующий округом вручил ряду военнослужащих нагрудные знаки «За отличие в службе 2 степени», грамоты и ценные подарки.

В торжественной обстановке своих боевых товарищей поздравил Командир озерской дивизии Андрей Никул:

– Сегодня мы отмечаем 70-летний юбилей со дня образования воинских частей, которые первыми вошли в состав прославленной 93 ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ. В трудные послевоенные годы были созданы крепкие сплочённые воинские коллективы, основу которых составляли фронтовики. Именно им Родина и народ доверили самое святое – охранять мир, который был завоёван и сохранён благодаря поддержанию ядерного паритета. Ковали этот мир здесь, на озерской земле, военнослужащие наших воинских частей и первые атомщики. Сегодня мы, с особым уважением, чтим тех, кто стоял у истоков создания первого атомного оборонно-промышленного комплекса страны.

Андрей Никул выразил личному составу воинских частей благодарность за нелёгкий, но благородный и почётный ратный труд, пожелал счастья, здоровья, мира и добра, успехов в службе на благо Родины. За высокие показатели в служебно-боевой деятельности он вручил благодарственные письма 544 и 545 полкам, 907 отдельному батальону войск национальной гвардии РФ.

Для поздравления на сцену поднялся ветеран вооружённых сил РФ генерал-майор Виктор Алексеев, чей служебно-боевой путь на протяжении 12 лет был связан с озерской дивизией, где он был командиром сначала 544, а затем и 545 полка. Он поздравил своих однополчан и сослуживцев со славным юбилеем, выразил слова благодарности ветеранам, с которыми он вместе служил в озерском соединении. Виктор Алексеев отметил, что главным достоянием дивизии был и остаётся её личный состав. Обращаясь к военнослужащим дивизии, он подчеркнул, что жители города всегда знают, рассчитывают и ждут, что в случае беды первыми к ним на помощь придут военнослужащие воинских частей, базирующихся в Озерске.

Наряду с многочисленными поздравлениями сотрудникам и ветеранам войсковых частей 3445, 3446 и 3448 93 ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ адресовано поздравление главы округа Евгения Щербакова и председателя Собрания депутатов Андрея Кузнеченкова:

Уважаемые военнослужащие и ветераны!

Поздравляем Вас с 70-летием со дня образования войсковых частей по охране и обороне градообразующего предприятия и города.

Вы избрали делом жизни одну из самых трудных и опасных профессий. Без выходных и праздников вы несете нелегкую службу.

Выражаем вам глубокую признательность и благодарность за самоотверженность, профессионализм и верность своему делу. Уверены, вы не подведёте, будете всегда верны присяге и воинскому долгу.

Желаем терпения, мужества, благополучия, мира, домашнего тепла, поддержки и заботы родных. Пусть успех и удача сопутствуют всем вашим начинаниям.

Глава Озерского городского округа Е. Ю. Щербаков

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40855/