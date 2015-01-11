19 октября состоялась традиционная городская акция «Мы вместе», посвященная Международному дню белой трости

В рамках акции была организована интерактивная полоса препятствий «За гранью света: пройди и узнаешь» как возможность приобщиться к миру людей с проблемами по зрению.

Участники мероприятия тепло приветствовали яркие творческие выступления образцового коллектива «Шоу-класс» (рук. Д.А. Широкова), вокального ансамбля «Россиянка» (рук. Л.Т. Логвиновских), а также учащихся школы №36 – Анастасии Феоктистовой, Данила и Георгия Ващенко и учащейся школы №41 Эвелины Махмутовой.

В завершении акции со словами благодарности к собравшимся обратился председатель МО ВОС Константин Гоголев.

Мероприятие стало примером уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями зрения, в поддержку слабовидящих жителей Озерского городского округа. Программа была подготовлена творческой командой МБУ ПКиО в содружестве с Местной организацией ВОИ (ОГО ЧООО ВОИ) при поддержке общественной организации «СМИК» (ДТДиМ), студенческого сектора профсоюза ОТИ НИЯУ МИФИ, ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов ОГО.

Информация МБУ ПКиО, фото Светланы Алексеевских.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40854/