СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 225 происшествия, возбуждено 26 уголовных дел, раскрыто 11.

Сотрудниками полиции за правонарушения в дежурную часть доставлено 9 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 8 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 14 выездов.

Было составлено 232 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 164 протокола, выявлено 3 водителя за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 19 протоколов;

- за мелкое хулиганство –26 протоколов.