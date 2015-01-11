В России стала дорожать гречка

Поставщики готовятся поднять цены на гречку – об этом они уведомили представителей нескольких крупных торговых сетей.

По данным газеты «Ведомости», поставщики повышают цену на 25-50% – до 59 рублей за 1 килограмм. Растет оптовая цена, по которой покупают гречку производители фасованной продукции. «АФГ Националь» в октябре повысила цены на 20% из-за подорожания сырья у поставщиков. Ожидается подорожание нового урожая.

Росстат сообщает, что розничная цена на гречку с начала года выросла на 6,4% – до 51 рубля за килограмм в сентябре по сравнению с январем и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года.

Напомним, существенное подорожание гречки наблюдалось в 2016 году, когда при низком урожае 2014-2015 годов розничная цена достигала 92 рублей за килограмм.

https://dostup1.ru/economics/V-Rossii-stala-dorozhat-grechka_121060.html