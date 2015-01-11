Индексируйте зарплату! Профсоюзы напомнили работодателям Челябинской области об обязательствах перед работниками

В Челябинской области по инициативе профсоюзов работодателям направлено обращение об индексации в 2020-м году заработной платы работников.

Это общее решение сторон социального партнерства - профсоюзов, власти и работодателей, которое было принято на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений седьмого октября. Обращение подписала первый заместитель губернатора Челябинской области, координатор региональной трехсторонней комиссии Ирина Гехт.

В обращении четко прописано, что индексация зарплаты является для всех работодателей обязанностью (статьи 130, 134 Трудового Кодекса Российской Федерации). Ее порядок должен быть предусмотрен локальными нормативными актами организации.

«Если в локальных нормативных актах организации не предусмотрен порядок индексации заработной платы, необходимо внести в них соответствующие изменения (дополнения) - в соответствии с определением Конституционного суда РФ», - говорится в документе.

Что касается размера индексации, то он определяется работодателем самостоятельно, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представителя работника, но не менее величины индекса потребительских цен на товары и услуги.

«При планировании бюджета организации на 2020-й год и последующие годы обращаем ваше внимание на необходимость предусматривать затраты, связанные с проведением индексации заработной платы работников», - говорится в обращении.

За отказ индексировать зарплату работодатель несет не только материальную ответственность перед работником, но и административную - в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30-го декабря 2001-го года №195-ФЗ. Об этом напоминает пресс-центр федерации профсоюзов Челябинской области.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/profsoyuzy-napomnili-rabotodatelyam-chelyabinskoy-oblasti-ob-obyazatelstvah-pered