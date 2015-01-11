В Челябинской области нашли зараженную африканской чумой колбасу

Специалисты Россельхознадзора призывают жителей Челябинской области быть внимательными и сообщать об обнаружении зараженной африканской чумой свиней (АЧС) колбасе в ведомство.

По информации надзорного ведомства, геном АЧС был найден в вареной колбасе «Бутербродная» производства АО «Итера» (Балабаново, Калужская область).

Африканская чума свиней (Pestis Africana suum, АЧС) проявляет себя лихорадкой, а также в виде геморрагического диатеза, воспалительных, дистрофических и некротических изменений в различных органах. При этом высока летальность зараженных животных. Болезнь быстро распространяется из-за высокой способности вируса проникать в живые организмы. Африканская чума свиней не опасна для человека, но в данном случае человек может стать источником вируса, что повлечет заражение животных.

Напомним, ветеринарная лаборатория обнаружила вирус в вареной колбасе. Это первый случай выявления АЧС в 2019 году.

Специалисты Россельхознадзора призывают жителей Челябинской области быть внимательными. Всех, кто увидит в торговых точках продукцию АО «Итера», просят сообщать об этом на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по телефонам: 8 (351) 265-38-74, 8(351) 737-14-83 или на электронную почту vetnadzor_chel@mail.ru.

https://dostup1.ru/society/Chelyabintsev-prizvali-soobschat-o-zarazhennoy-kolbase-na-goryachuyu-liniyu_121102.html