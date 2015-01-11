Сегодня Челябинская область отправляет в армию первых призывников

В Челябинской области сегодня, 23-го октября, состоится первая за осеннюю кампанию отправка призывников. Команда из 25-ти человек отправится на службу в сухопутные войска Центрального военного округа (Тоцкое, Оренбургская область).

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами регионального военкомата Александр Чернышов, в настоящее время на областном сборном пункте «Челябинск-Южный» находятся около двухсот человек. Отправлять небольшие команды новобранцев (по 20-25 ребят) сборный пункт, начавший свою работу в этот понедельник, будет практически каждый день - до 30-го октября, после чего сборный закроется на ноябрьские праздники.

По словам Александра Чернышова, до конца этого месяца южноуральских призывников будут в основном отправлять в сухопутные, железнодорожные войска и в части военно-космических сил Западного и Восточного военных округов.

За всю осеннюю кампанию 2019-го года, которая длится с первого октября по 31-е декабря, Челябинская область должна направить в части и подразделения российской армии около трех с половиной тысяч призывников, большую часть (около 60-ти процентов) - в сухопутные войска.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/segodnya-chelyabinskaya-oblast-otpravlyaet-v-armiyu-pervyh-prizyvnikov