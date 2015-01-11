Текслер: У Карабаша есть все основания быть чистым, современным и зелёным городом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Карабашском городском округе. Глава региона посетил ряд социальных объектов, реконструкцию и строительство которых профинансировала Русская медная компания, в состав которой входит «Карабашмедь».

«У Карабаша есть все основания быть чистым, современным и зелёным городом. В самом городе есть позитивные изменения, мы увидели объекты социально-культурной сферы, которые в городе появляются, в том числе благодаря градообразующему предприятию», - отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер вместе с Всеволодом Левиным побывали в детском саду №11, который полностью реконструировали в этом году. АО «РМК» выделило 150 миллионов рублей на проведение капительного ремонта.

Губернатор и президент РМК посетилаи универсальный спортивный комплекс «Металлург». Русская медная компания два года назад начала возводить его с «нуля», инвестировав в строительство 220 миллионов рублей.

Затем делегация осмотрела обновленный мемориал Славы, посвященный павшим в годы Великой Отечественной войны карабашцам, – его торжественно открыли 9 Мая 2019 года. Реконструкция проведена на средства и силами РМК. Компания вложила 32 миллиона рублей. При реконструкции сохранен полный исторический облик мемориального комплекса, подняты и укреплены стены монумента, заменена облицовка стен на гранит и гранитные плиты с именами погибших земляков, оборудована подсветка. Выполнена новая горелка для Вечного огня, а на площади у мемориала установлены гаубицы. Для мемориального комплекса смонтирована система газового распределения, рассчитанная на работу в постоянном режиме. Оплату и обслуживание Вечного огня взяло на себя АО «Карабашмедь». Впервые у мемориала появилась подсветка. Также благоустроена территория: уложена тротуарная плитка, оборудованы ступени, ведущие к комплексу, разбиты газоны, убраны старые деревья.

Кроме того, Всеволод Левин представил Алексею Текслеру проект строительства современного жилого комплекса в центре Карабаша.

В общей сложности с 2010 по 2019 годы РМК направила на развитие социальной сферы Карабаша около 1,19 миллиарда рублей. Эти средства пошли на строительство и ремонт учреждений дошкольного, среднего и дополнительного образования, спортивных объектов и учреждений здравоохранения, инфраструктуру ЖКХ, реконструкцию мемориалов и памятников, благоустройство, помощь социально незащищенным группам населения и другие инициативы.

«У округа есть социально ориентированный партнер, это всегда хорошо и правильно, когда речь идет о промышленном предприятии. Объекты, которые мы сегодня посмотрели, - по-настоящему хорошие объекты. Это действительно хорошие примеры такого сотрудничества. И нужно двигаться дальше», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Вместе с организацией современного и безопасного производства нам важно создать в Карабаше условия для комфортной жизни наших сотрудников, членов их семей и всего населения округа, Поэтому одновременно с инвестициями в градообразующее предприятие «Карабашмедь» мы развиваем социальную сферу», - отметил Всеволод Левин. - Президент РМК обозначил задачу компании – при поддержке правительства области и городской администрации обеспечить качество жизни в Карабаше на уровне городов-миллионников.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/teksler-u-karabasha-est-vse-osnovaniya-byt-chistym-sovremennym-i-zelyonym-gorodom