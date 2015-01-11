Озёрск принимает гостей с ЧТПЗ

Озёрский городской округ посетили студенты образовательного центра Группы ЧТПЗ. В программе однодневного пребывания экскурсантов было знакомство с городом-колыбелью атомной отрасли России.

Познавать Озёрск будущие трубопрокатчики начали с храма Покрова Пресвятой Богородицы, который за прошедшие семь лет с момента освящения стал одной из визитных карточек атомграда. Молодые люди не только узнали историю создания храма, но и получили представление о той роли, какую в его возведении сыграло предприятие, на котором им скоро предстоит трудиться.

Настоятель храма протоиерей Димитрий Шорин подробно рассказал и о том, почему нижний придел храма освящен в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, для чего нам нужно помнить историю не только страны, но и собственной семьи, и познакомил со святынями храма. Желающие имели возможность взять на память открытки с изображением икон храма, ставших в Озёрске уже особо почитаемыми.

Программа «Будущее Белой металлургии» реализуется в Челябинской области в рамках государственно-частного партнерства Группы ЧТПЗ, правительства Челябинской области и Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева. Целью программы стала подготовка квалифицированных технических специалистов, соответствующих требованиям современного высокотехнологичного производства, разделяющие корпоративную философию и ценности Белой металлургии.

Александр Волынцев