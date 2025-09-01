Обратная связь Среда, 3 сентября, 14:51
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Стань частью добрых перемен.

Четвертый ежегодный фестиваль волонтёров Озёрска состоится 6 сентября в 12:00 по проспекту Карла Маркса (около ТЦ «Наш Мир»). Подробнее

| Общественная жизнь

Какая погода будет в Челябинской области 3 сентября.

Узнайте прогноз и одевайтесь правильно. Подробнее

| Общественная жизнь

В парке «Притяжение» Магнитогорска откроется аллея с ретро-скульптурами пионеров.

Их вывезли из заброшенного лагеря и отреставрировали. Подробнее

| Общественная жизнь

В пригороде Челябинска построят школу с бассейном, залом для боевых искусств и стрелковым тиром.

Передовую школу для талантливой молодежи начнут строить в 2027 году. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 03.09.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 03.09.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее

| Общественная жизнь

Больше 2,8 тыс. полицейских работали в школах Челябинской области 1 сентября.

Больше 2,8 тыс. полицейских работали в школах Челябинской области 1 сентября.

Они следили, чтобы праздник обошелся без происшествий. Подробнее

| Общественная жизнь

Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

Его итоги подведут уже в январе. Подробнее

| Общественная жизнь

График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.

Первые каникулы в школах Челябинской области начнутся 4 октября.

График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка 03.09.2025.

1. Сегодня среда 03 сентября 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 12° С

• атмосферное давление 739 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 99%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Семенова 14, Луначарского 5 – 3п с 9 час до окончания

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Семенова 14, Луначарского 5 – 3п, Октябрьская 26 с 9 час до окончания

Уважаемые озерчане!

В связи с проведением ремонтных работ 03.09.2025 г. с 9.00 час. до 17.00 час. будут отключены светофорные объекты на перекрестках: ул. Менделеева – пр. Ленина, пр. Победы - ул. Менделеева.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 03 сентября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, днем местами небольшие дожди, в северной половине до умеренных, возможны грозы. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха ночью +9,+14°, на юге до +17°, днём в северной половине +16,+21°, в южной +25,+30°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие дни (3-5 сентября) водный режим большинства рек будет неустойчивым. В местах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление пониженных участков местности. Особенно неблагоприятная обстановка может сложиться на реках бассейна Камы, на участках рек расположенных ниже прудов и водохранилищ.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 3-5 сентября в южной половине Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 1-4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Биологическая опасность

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 163 обращения.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61922/

2025-09-03PKT08:33:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».
» Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.
» Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.
» Турнир по женскому мини-футболу.
» Оперативная обстановка 07.08.2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».
» Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.
» Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.
» Турнир по женскому мини-футболу.
» Оперативная обстановка 07.08.2025.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги