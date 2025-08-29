Обратная связь Вторник, 2 сентября, 06:04
Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

Его итоги подведут уже в январе. Подробнее

График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.

Первые каникулы в школах Челябинской области начнутся 4 октября.

График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 01.09.2025 год. Подробнее

Прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» продлили до 10 сентября.

Госкорпорация «Росатом» продлевает прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК». Подробнее

Разговор с собой вслух может улучшить концентрацию внимания.

Это далеко не всегда признак проблем с психикой. Подробнее

В Челябинском музее изобразительных искусств открылись две выставки из Ирбита.

Они посвящены голландской и фламандской гравюре XVII века. Подробнее

Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими на Южном Урале в августе.

Как показал анализ вакансий от платформы для поиска работы, в Челябинской области самые высокие зарплаты в августе 2025 года предлагают представителям рабочих и управленческих специальностей. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.

За сорок лет общая протяженность дистанции составила 125 тысяч километров. Подробнее
Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 01 сентября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 6° С

• атмосферное давление 741 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 97%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К. Маркса 32А-3п с 9 до 14 час

Ленина с 12 по 21 дома с 9 час 30 мин до окончания

2 В сетях электроснабжения Победы 19,21,23,25,29,31,33,35 с 13 до 17 час

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К. Маркса 32А-3п с 9 до 14 час

Вниманию озерчан!

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

найдите помещение с несущими стенами

. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

. держитесь подальше от окон

. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

не паникуйте

если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

остановите машину

ползком переместитесь от транспорта

оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг ложитесь на землю когда взрывы прекратились, бегите к укрытию.

• После окончания обстрела:

не торопитесь выходить из укрытия

внимательно смотрите под ноги

не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 01 сентября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно, ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в западной половине до сильных, днем местами небольшие дожди, в южной половине до умеренных, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°, на западе до +12°, днём +13,+18°, в юго-западных районах до +21°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Биологическая опасность

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 167 обращение.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61907/

2025-09-01PKT10:23:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

