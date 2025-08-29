Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня понедельник 01 сентября 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 6° С
• атмосферное давление 741 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 97%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения К. Маркса 32А-3п с 9 до 14 час
Ленина с 12 по 21 дома с 9 час 30 мин до окончания
2 В сетях электроснабжения Победы 19,21,23,25,29,31,33,35 с 13 до 17 час
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К. Маркса 32А-3п с 9 до 14 час
Вниманию озерчан!
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
• Если Вы в здании:
спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
• Если нет подвала или паркинга:
найдите помещение с несущими стенами
. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
. держитесь подальше от окон
. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
• Если Вы на улице:
не паникуйте
если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками
зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
• Если Вы в авто или общественном транспорте:
остановите машину
ползком переместитесь от транспорта
оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг ложитесь на землю когда взрывы прекратились, бегите к укрытию.
• После окончания обстрела:
не торопитесь выходить из укрытия
внимательно смотрите под ноги
не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 01 сентября 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно, ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в западной половине до сильных, днем местами небольшие дожди, в южной половине до умеренных, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°, на западе до +12°, днём +13,+18°, в юго-западных районах до +21°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
Биологическая опасность
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 167 обращение.
