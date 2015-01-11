Завершился 45-ый Кубок Озерского ГО по шахматам

В соревновании, проходившем в городском шахматном клубе, приняло участие 22 человека.

Игра «на вылет» всегда отличается особенной остротой, каждый участник борется до последнего, ни кому не хочется закончить турнир в первом туре! Напомним, что регламент соревнований предусматривает следующий контроль - Участники играют две партии с контролем 15 минут + 3 секунды на каждый ход добавление каждому участнику, если счет равный играют блиц 3 минуты + 2 секунды добавление каждому участнику 2 партии. Если победитель не выявлен, играется тай-брейк («армагеддон») - 5 минут белым и 4 минуты чёрным, в случае ничьей, победителем становится участник, игравший черными фигурами.

Не смог принять участие в турнире, прошлогодний обладатель Кубка ОГО, один из сильнейших шахматистов Озерского ГО, Мировщиков Сергей, явным претендентом на общую победу стал Пазников Андрей, обладатель Кубка ОГО 2016 года, а также имеющий самый высокий рейтинг среди участников. Еще претендентами на титул были Вирфель Роман, финалист Кубка ОГО 2018 года, и Манижашвили Иосиф, многократный призер местных соревнований.

В первом туре развернулась интересная борьба, а в паре Орлов О. – Фахретдинов Д., впервые в Кубке пришлось играть «армагеддон»! Сыграв вничью в быстрых шахматах, в блице лучше играл Олег, выиграл первую партию, во второй имел перевес и по позиции и по времени, но зевнул мат в один ход, тем самым переведя выявление победителя в «армагеддон». В результате жребия выбор цвета осуществлял Орлов О., «взял» черный цвет и уверенно выиграл партию, пройдя в следующий круг.

Уверенно вышли в следующий круг Пятунин О. счет в партии с Шакировым И. 2-0, Тулькибаев Р. счет в партии с Орловой Т. 2-0, Брызгунов А. счет в партии с Осиповым Д. 2-0., Осипов Дмитрий после поражения в первой партии, во второй предпринял сильную атаку, но затратил много времени, стал ошибаться и в итоге уступил, Зайцев А. счет в партии с Елькиным К. 2-0, Бубаханов В. счет в партии с Фахретдиновым Р. 2-0.

Во втором круге Пазников Андрей выиграл первую партию у Чемпионки ОГО среди девушек 2019 года, Зайцевой Яны, а во второй партии «по джентельменски» предложил ничью, которую Яна с улыбкой на лице радостно приняла, итог 1,5 очка на 0,5 в пользу Андрея.

Черемных Александр уверенно переиграл Зимина Леонида 2-0. Явно хуже своих возможностей сыграл в этот день Зимин Л.

В паре Пятунин О. Полянский Ю., борьбы не получилось, обладатель 43 Кубка ОГО Полянский Юрий, уверенно выиграл обе партии. Итог 2-0.

Интересно развивалась борьба в паре Зайцев Алексей, Брызгунов Андрей. Играя черными фигурами Алексей, перехватил инициативу, получил лишнюю пешку. Дальше Андрей пожертвовал еще одну, не разгадав плана, Алексей, срубив «не той» пешкой, открыл доступ чужого ферзя к своему королю, допустил «вечный» шах и соответственно ничью.

Во второй партии, Алексей Зайцев уже себе такого не позволил, получив перевес, довел его до уверенной победы. Итоговый счет 1,5-0,5 в пользу Зайцева А.

Уверенно выиграли обе партии Жемчужный Николай у Бубаханова Вагифа, Манижашвили И. у Слукиновой А., Вирфель Р. у Идт В.

В четвертьфинале сложились следующие пары: Пазников А. – Черемных А., Полянский Ю. – Тулькибаев Р., Зайцев А. – Жемчужный Н., Манижашвили И. – Вирфель Р.

Самая интересная пара была Манижашвили И. – Вирфель Р., в которой ожидалась борьба, возможно даже, для выявления победителя понадобиться «армагеддон», но …, две «лихие» победы Романа, не оправдали ожиданий. Рома в полуфинале.

Легко выиграли Пазников Андрей 2-0 и Полянский Юрий 2-0.

В паре Зайцев А. – Жемчужный Н. была борьба, в первой игре Николай вскрыл позицию рокировки у соперника, подвел «тяжелые» фигуры, в итоге Алексей признал себя побежденным. Во второй игре Алексей доминировал первую часть партии, получил хорошую позицию, но отсутствие практической игры за доской, не позволили довести партию до победы, в цейтноте стал допускать ошибки, которыми Николай воспользовался, выиграл и вторую партию.

Полуфинальные пары: Пазников Андрей - Полянский Юрий, Жемчужный Николай – Вирфель Роман.

В паре Пазников Андрей - Полянский Юрий борьбы не получилось, в обеих партиях доминировал Андрей, не дав ни единого шанса сопернику. Особенно это было видно в первой партии, в которой Юрий, играя черными, получил пассивную позицию. Андрей постепенно улучшал расположение фигур, нагнетая конкретные угрозы, в итоге вынудил Юрия пожертвовать ладью, в надежде на вечный шах, Андрей, имея больше времени, четко досчитал варианты и защитился. В итоге в безнадежной позиции Полянский Юрий сдался. Итоговый счет 2-0 в пользу Пазникова А.

Во второй паре Жемчужный Николай – Вирфель Роман, борьба более напряженная, но в итоге «класс» Вирфеля Р. сказался и в обеих встречах он оказался сильнее.

В финале встретились главный претендент Пазников Андрей и прошлогодний финалист Кубка ОГО Вирфель Роман.

В первой партии кубка разгорелась борьба, в дебюте Роман преподнес сюрприз Андрею ходом Фb6 в одном из вариантов Лондонской системы, Андрей играл не точно, Роман получил преимущество, но постепенно позиция выровнялась. В результате маневров на ферзевом фланге, Андрей попытался поймать фигуру противника, в итоге Роман отдал две фигуры за ладью плюс две пешки. Оценка позиции - вероятная ничья, так как у черных были две несвязанные проходные пешки на ферзевом фланге, которые в какой-то мере уравнивали позицию. Но Андрей, даже ничейные позиции, умеет играть на победу, заставляя противников ошибаться. Вот и в этой партии он пытался использовать преимущество двух слонов против ладьи, пытаясь комбинационным путем поймать под удар ладьи Романа. Роман же, имея большой опыт в шахматах, «предъявил свои козыри», а именно проходную пешку, которую уверенно начал двигать к полю превращения. Андрей, все еще не ощущая опасности, продолжал попытки поймать ладью, допустил комбинационный просчет на тему превращения пешки, и за ход до становления ее ферзем, сдался.

Напомним, что согласно регламенту, в случае поражения в первой партии, Пазникову А. во второй нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу за Кубок! А учитывая что, он играл ее черными фигурами, то шансы казались минимальными.

Роман в дебюте второй партии получил отличную позицию, которую постепенно улучшал, заставляя Андрея постоянно защищаться, но при этом Роман потратил больше времени, а учитывая, сильную игра Андрея в цейтнотах, это могло стать решающим фактором. Так и случилось. Роман стал ошибаться, «потерял» качество, но при этом, имея лишние проходные пешки, мог рассчитывать на хороший исход партии. К сожалению, Роман не смог поддерживать высокую скорость игры, чаще задумывался и в итоге «уронил флаг». Счет стал 1-1.

В случае ничьей, далее играются блиц-партии с контролем 3 минуты + 2 секунды добавление каждому участнику. Здесь Андрей оказался сильнее в обеих партиях. Итоговый счет стал 3-1 в пользу обладателя Кубка Озерского ГО по шахматам 2019 года – ПАЗНИКОВА АНДРЕЯ!

Отметим отличную игру Романа Вирфеля, который не только дал «настоящий бой» победителю, но и два года подряд играл в финалах Кубка, а стабильность, как известно, есть признак мастерства!

Добавим, что за день, до Финала Кубка, Андрей Пазников хорошо выступил в «IX Международном шахматном турнире, памяти экипажа вертолета Ми-6, отряда поиска и спасения космонавтов» г. Южно-Уральск. Из 105 участников, занял 7 место!

Поздравляем победителя и участников соревнований!

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С Озерского Городского округа за помощь в проведении соревнований.

С уважением,

Шахматная Федерация Озёрского ГО.