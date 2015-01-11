ПРЕЦЕДЕНТ. Суд наказал жительницу Челябинской области за курение на балконе

В Снежинске суд обязал местную жительницу выплатить соседям компенсацию 3 тыс. рублей за курение на балконе.

С иском в суд обратились соседи с верхнего этажа, которые пожаловались на то, что вынуждены сидеть с закрытыми окнами из-за табачного дыма, поднимающегося снизу. Факт курения соседей они подкрепили видеозаписями.

В суде ответчик пояснила, что не курит уже три месяца, а на балконе курят ее муж и гости. Суд установил, что соседи сверху неоднократно просили женщину не курить на лоджии, но на замечания она не реагировала. Истец требовал в суде компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 3 тыс. рублей. При этом нормы, запрещающей курение на балконе, закон не содержит, а за курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность.

Суд пришел к выводу, что оснований для запрета курения на балконе нет, а запрет на курение в общественных местах установлен законодательством. Решение может быть обжаловано.

Напомним, с 1 октября вступили в силу документы, запрещающие разводить огонь на балконах и лоджиях. Там нельзя жарить шашлыки и зажигать свечи, нарушителям грозит штраф 5 тыс. рублей. Курение также считается потенциальной пожарной опасностью, однако в МЧС уже подчеркнули: постановление не содержит прямого запрета на курение на балконе – важно соблюдать меры безопасности.

https://dostup1.ru/society/Sud-nakazal-zhitelnitsu-Chelyabinskoy-oblasti-za-kurenie-na-balkone_121129.html