Озерский театр «Наш дом» на фестивале «Камерата-2019»

С 17 по 23 октября в Челябинске прошел Международный фестиваль отличных спектаклей «Камерата-2019», в котором принял участие Озерский театр драмы и комедии «Наш дом». На суд критиков и зрителей Озерский драмтеатр выдвинул постановку «Яма» по мотивам произведения А.Куприна. Это уже третий вариант данного спектакля режиссера Никиты Золина.

По итогам жюри, спектакль «Яма» взял несколько наград. Никита Золин стал лауреатом фестиваля «Камерата-2019» в номинации «Лучшая режиссерская работа». Также, артистки театра «Наш дом» Анна Антонова (роль Тамары) и Алла Зорина (роль Жени) стали победительницами в номинации «Лучшая женская роль». Вообще, эта номинация была одна, но наши актрисы так очаровали членов жюри, что они решили разделить победу.

Организация и проведение фестиваля были на высоте. Всех участников приняли тепло, с уважением и большим интересом, как организаторы, так и зрители. Билеты на спектакль раскупили задолго до показа, а в условленный день в зале был полный аншлаг.

В этом году из 46 поступивших на «Камерату» заявок в итоговый шорт-лист попали 12 спектаклей из театров Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Озерска… и других городов нашей необъятной родины, богатой на театральные таланты.

Жюри подобралось под стать участникам. Вершить театральные судьбы приехали Агнешка Любомира Пиотровска (критик и один из лучших в Европе переводчиков русской драматургии, Польша), Павел Руднев (критик, арт-менеджер и публицист, Москва) и Александр Вислов (театральный критик и преподаватель ГИТИС, Москва). Компанию им составил известный челябинский театровед, критик и журналист Владимир Спешков.

Международный театральный фестиваль-конкурс «Камерата» ведёт свою историю с 1992 года. Первая «Камерата» проходила под негласным слоганом «фестиваль в домашних тапочках» – зрителю были представлены только спектакли самого Камерного театра. Сейчас же за фестивалем прочно закрепился статус международного, с охватом участников – в разные годы – от Европы до Южной Африки.