Колбаса с ДНК вируса чумы свиней поступила в 23 города

Колбаса с геномом африканской чумы свиней (АЧС) из Калужской области поступила в продажу в 23 города.

Ранее управление Россельхознадзора Челябинской области сообщило, что почти 300 килограммов колбасы вареной «Бутербродной» (производитель АО «Итера») с ДНК вируса африканской чумы свиней завезли из Калужской области в Челябинскую, продукция может находиться в 136 торговых точках ООО «Южурал-Торг».

По уточненной информации Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области, продукцию также закупили компании из Тулы, Рязани, Пензы, Тамбова, Саратова, Волгограда, Казани, Омска, Твери, Сочи, Великого Новгорода, Смоленска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Ульянова, Владимира, Курска, Саранска (Республика Мордовия), а также Ростовской области (город Каменск-Шахтинский), Башкортостана (село Михайловка, Уфимский район), Свердловской области (город Березовский), Ямало-Ненецкого АО (город Муравленко) и Красноярского края (города Канск и Красноярск).

Министерство сельского хозяйства Челябинской области по согласованию с прокуратурой проводит внеплановые выездные проверки торговых точек на предмет поставок колбасы с геномом АЧС. В случае обнаружения продукция будет изъята из торгового оборота и уничтожена.

Специалисты утверждают, что вирус АЧС не несет опасности для человека и домашних животных. Однако есть физический путь передачи заболевания от человека или через пищевые отходы непосредственно на свинопоголовье. Чтобы предупредить возможность распространения заболевания на личных подворьях граждан и в сельскохозяйственных предприятиях, сотрудники Минсельхоза в данный момент и занимаются выявлением остатков продукции.

https://dostup1.ru/society/Kolbasa-s-DNK-virusa-chumy-sviney-postupila-v-23-goroda_121156.html