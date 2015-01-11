Театральный вечер в жанре комедии

В субботу в театре «Наш дом» состоялась премьера спектакля по пьесе Николая Ермохина «Спиннинг, или как папа получил красную карточку». Замечательно, что в официальном названии озерского театра есть слово «комедия», и наш зритель имеет возможность смотреть не только серьезные драматические спектакли, но и комедийные постановки. Постановщиком выступил талантливый режиссер Никита Золин, он впервые поставил спектакль в большом зале и заметно волновался. Он рассказал, что выбранная пьеса – это сатира, некий гротеск, касающийся реалий любого маленького городка.

Сюжет на первый взгляд прост : мало зарабатывающий непутевый муж, жена, с годами превратившаяся в «миссис фурию и гарпию», ее чересчур правильная постная сестра, хамоватая дочь-подросток, на которую родителям вечно не хватает времени… И вечная наша неутолимая, неуёмная жажда легких денег.

Никита Золин:

Творчество драматурга Николая Ермохина мне близко. На одной из «Ночей в театре» мы делали эскиз спектакля «Жертва» по его пьесе. Будем делать на предстоящей «Ночи» еще один эскиз по произведению Николая. Нравится его юмор. В спектакле «Спиннинг…» мы показали проблему маленького человека, создали картину такой маленькой провинциальной жизни постсоветского пространства.

Актеры Владимир Микулицкий, Ирина Костерина, Андрей Иодловский, Сергей Ахлюстин, Елена Лагодич, Алла Зорина, Анастасия Борисова справились на «отлично». Владимир Микулицкий вообще приятно удивил, проявил себя как ярчайший комедийный актер. Не секрет, что роль в комедии - это высший пилотаж актерской профессии, заставить человека смеяться - довольно сложная задача. Здесь необходима точная проработка характера персонажа, чтобы зритель проникся им, возможно, даже узнал себя, посмеялся над собой и своими недостатками.

Все актеры театра «Наш дом» на премьерном показе играли на подъёме, ловили кураж, наслаждались ролью, веселили, ненадолго вгоняли зал в «древнерусскую тоску» и делали это абсолютно искренне. Зритель, тем более наш, озерский ценитель театрального искусства, всегда чувствует своих любимых артистов. Спасибо за хорошее настроение, театр «Наш дом»!

Текст и фото: Наталья Колянова