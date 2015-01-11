Алексей Текслер: Программа «Эффективный регион» должна приблизить власть к человеку

Губернатор Алексей Текслер провел совещание, где обсудили ход реализации на территории Челябинской области проектов «Эффективный регион» и подвели первые итоги. Программа реализуется правительством региона совместно с Госкорпорацией «Росатом» и направлена на внедрение технологий бережливого производства, которые позволяют выявлять и решать проблемы, влияющие на доступность и качество государственных услуг для населения.

- Внедрение интеллектуальных систем управления регионом и городским хозяйством – одна из важнейших задач на современном этапе. Такие технологии позволили бы заметно повысить качество и доступность социальной инфраструктуры для граждан, оптимизировать работу ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, ряда региональных и муниципальных структур и служб. Проект «Эффективный регион» предназначен и для того, чтобы в актуальном режиме выявлять и решать проблемы, влияющие на эффективность государственных услуг для населения. Наша главная цель – при помощи новых технологий приблизить власть к человеку, сделать систему предоставления государственных и муниципальных услуг максимально прозрачной и понятной, – подчеркнул Алексей Текслер.

Масштабный проект «Эффективный регион» реализуется в два этапа. В первую волну, включающую в себя 45 проектов, попали аппарат губернатора и правительства Челябинской области, управление делами губернатора, региональные министерства имущества, здравоохранения, экологии, социальных отношений, информационных технологий и связи, а также ООО «Челябинский городской электрический транспорт». Первые результаты уже получены: время ожидания приема граждан в МФЦ уменьшилось в 3,3 раза, сроки прохождения диспансеризации в пилотной Областной клинической больнице №2 сократились в 2,8 раза, перемещения посетителей по поликлинике сведены к минимуму, а доля непосредственной работы врача с пациентом увеличилась до 70%.

Во втором этапе, на котором реализуются 25 важных проектов, принимают участие министерства дорожного хозяйства и транспорта, сельского хозяйства, финансов, а также часть муниципалитетов – Кыштымский, Магнитогорский, Озерский и Южноуральский городские округа, а также Еткульский район. По итогам завершения второго этапа планируется сократить в 2 раза срок оказания услуги по техническому осмотру самоходных машин; в Магнитогорске время ожидания транспорта пассажирами на ключевых маршрутах будет снижено с 20 до 10 минут, уровень потерь по водоснабжению сократится с 19,09% до 15%; в Озерске время устранения дефектов дорожного покрытия сократится с 10 до 5 дней; в Еткульском районе ускорят срок устранения аварийных ситуаций по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению с 24 до 16 часов, а по электроснабжению - с 4 до 2 часов.

Работы по первому этапу планируется завершить уже к концу ноября 2019 года, по второму этапу – к февралю 2020 года.

Проект «Эффективный регион» реализуется правительством Челябинской области совместно с Госкорпорацией «Росатом» и АО «Производственная система «ПСР» (предприятие корпорации) с мая 2019 года.

Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области.

Источник: www.gubernator74.ru.