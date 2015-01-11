Состоится полуфинал Первенства Озерского городского округа по классическим шахматам

В воскресенье, 3-го ноября, в шахматном клубе стартует полуфинал Первенства Озерского городского округа по классическим шахматам.

Контроль времени - 1 час 5 минут +5 секунд добавление на ход каждому участнику.

Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30.

Игровые дни – воскресенье 11.00, среда 18.30.

Соревнование продлится ориентировочно 2 месяца.

Приглашаем желающих принять участие!

Шахматный клуб на проспекте Карла Маркса 2, телефон 7-97-68.

С уважением,

Шахматная Федерация Озёрского ГО