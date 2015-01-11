Снег и гололедица ожидаются в Челябинской области

В среду, 30 октября, погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления – ожидается снег, гололедица на дорогах и дожди на юге области.

Ночные температуры составят от минус пяти до нуля градусов, на юге ожидается до плюс пяти. Днем воздух прогреется до минус двух и плюс трех градусов, в южных районах прогнозируется до плюс восьми.

Будет облачно с прояснениями, местами пройдут осадки в виде снега, на юге – с дождем, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Sneg-i-gololeditsa-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_121275.html