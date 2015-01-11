Опасные «инвесторы» или когда деньги любят тишину

На днях социальные сети буквально взорвались от новости о том, что молодого предпринимателя из Озерска, а ныне жителя Калифорнии, Андрея Коновалова похитили и насильно удерживали в Тайланде, снимали деньги со счетов, шантажировали, угрожали..

Сейчас, когда прошло 2 месяца после тех страшных событий, бизнесу Андрея ничего не угрожает, сам он жив и здоров.

Но обо всём по порядку.

В некогда функционирующем популярном крц "Айвенго" работали 2 друга. Олег Торбосов (арт-директор) и Андрей Коновалов (фейсконтроль). По разным причинам и с разными целями друзья отправились покорять Москву (Олег Торбосов) и США (Андрей Коновалов).

Опуская интереснейшую историю становления успешного бизнеса(об этом писать нужно отдельно), отметим то, что оба добились колоссального успеха! Каждый в своих сферах: Олег и его команда профессионалов занимаются в столице продажей элитной недвижимости, а компания Андрея импортирует алтайский мумиё, расфасовывает и продает под собственным брендом. Американцы помешаны на здоровом образе жизни, биодобавках, поэтому дела у него шли в гору, и компания росла год от года. Как пишет у себя на страничке в контакте Олег Торбосов, крутые аккаунты в Инстаграм, душевный дизайн, хороший сайт с высокими seo-позициями и страница Amazon приносили Андрею хороший поток клиентов.

Баночки с чёрным энергетическим мумиё покупают не только американцы, но и жители Англии, Канады, Швейцарии. Андрей стал всё чаще задумываться об открытии складов на разных континентах и запуске под своим брендом сопутствующих товаров: кремов, шампуней, капсул. Для выхода на новые рынки планировал привлечь инвестора.

Летом этого года про Андрея и его компанию вышла статья на сайте российского Форбс. На его емэйл пришло письмо от группы частных российских инвесторов с предложением инвестировать в его компанию. После переписки и нескольких разговоров стороны договорились встретится в Москве.

Андрей прилетел на переговоры в столицу. На встречу в московском ресторане к нему пришёл человек, который представился Максимом Слободнюком. Он рассказал, что они с братом ищут интересные проекты и инвестируют в них. Брат уже много лет живёт в Таиланде и, если первичный диалог сложится, то на финальные переговоры нужно будет вылететь туда. Речь шла об инвестициях в бизнес Андрея суммы в $1m.

Через день ему позвонил тот самый "старший брат" из тайского офиса и попросил вылететь в Бангкок. Андрей купил билеты и отправился на рейс. Никому из близких ничего не сказал. О его поездке знал только Олег.

В аэропорту Андрея встретил тот же Максим, с которым они уже виделись в Москве. Сначала планировали заехать в отель, чтобы оставить вещи, но в дороге Максим сказал, что прямо по пути к отелю они будут проезжать мимо их виллы и, если тот не против, то можно сразу заехать познакомиться со старшим братом. Андрей согласился.

Войдя в дом, они увидели крупного лысого мужчину, спускавшегося навстречу. Вместо рукопожатия будущий инвестор брызнул из перцового балончика прямо в лицо Андрея. По лестнице сразу же сбежали ещё несколько человек в чёрных масках и крикнув «ФСБ! », защелкнули на руках Андрея наручники, накинули на наголову чёрный пакет и куда-то понесли.

Несколько часов он просто лежал на матрасе в комнате и и не понимал, что происходит. Вскоре ему поднесли к уху телефон и уже знакомый голос сказал, что нужно разблокировать телефон и ноутбук.

Благодаря супер-разблокировке "ФэйсАйди", у человека не нужно выпытывать пароль или отпечаток пальца. Достаточно покрепче держать голову владельца телефона и поднести смартфон к лицу. Так злоумышленники получили доступ ко всем его банковским приложениям, почте, мессенджерам и социальным сетям.

А дальше дело техники. У Андрея был крипто-кошелёк, на котором лежала часть накоплений. Несколько транзакций и все сбережения ушли злоумышленикам. Дальше на все деньги, которые были на банковских картах, был закуплен биткоин и тоже отправлен на счета захватчиков.

При проведении таких резких сомнительных переводов банк начал сомневаться и блокировал транзакции. Тогда злоумышленники подносили телефон Андрея к его уху, и он сам просил банк подтвердить все операции.

Через "Вотсап" и "Телеграм" бандиты попросили сестру Андрея, которая помогала брату вести дела в компании, скинуть все логины и пароли к социальным сетям, доменам и сайту. Она даже не поняла, что общалась не с братом. Когда требовалось, они просили Андрея записать голосовые сообщения.

Дальше преступники скачали всю клиентскую базу и перевели на себя все домены компании. Всю личную переписку в почте "Ютуб-канал" и даже страницу в контакте безвозвратно удалили.

Подтверждение транзакций по крипте, наличие лимитов на перевод в банке и срок на перенос доменов занимали дни, поэтому время тянулось.

Всё это время Андрею приходили переводы за текущие продажи от Amazon. Бандиты не гнушались и конвертировали в крипту каждую тысячу долларов. В общей сложности Андрей провёл в заложниках 9 дней. За его комнатой постоянно присматривали двое наёмников.

Когда брать с Андрея было больше нечего, ему вернули паспорт, купили билет на самолёт в Москву и вызвали такси. Без телефона, ноутбука и денег он кое-как добрался до аэропорта и улетел. Зайдя в интернет с телефона таксиста, он оповестил сестру и успел отменить последнюю транзакцию на один биткоин. В силу и справедливость тайской полиции он не верил, поэтому заявление подавать не стал.

Между тем, завладев сайтами, злоумышленники вывесили на главной странице картинку с информацией о том, что продукт компании вреден для покупателей и стали вымогать деньги. В случае отказа они грозились разослать всем клиентам компромат на компанию.

Чтобы не терять текущий трафик и не остаться вообще без компании Андрей пошёл на сделку с мошенниками и выкупил у них домены, поскольку у сайтов были хорошие sео-позиции и на них было закуплено много рекламы у блогеров и ссылок из статей.

Сейчас Андрей вернулся в Калифорнию и восстанавливается от произошедшего, вынеся из этой заварушки ряд важных выводов. Вот некоторые из них:

1. Если вам предстоит какая-то неожиданная поездка в незнакомый город или страну с малопонятными людьми, расскажите заранее свой план в деталях близким или доверенным людям.

2. Обсудите неприметное кодовое слово или вопрос, в случае произнесения которого вами в ходе разговора с близкими, те должны начать бить тревогу. В случае реальной угрозы часто нет возможности прямо сказать, что вы в беде.

3. Мы стали очень уязвимы в этом цифровом мире. В нашем телефоне вся жизнь: аккаунты, почты, деньги, документы, контакты. В случае захвата в заложники доступ к устройству точно будет получен. Для разблокировки нужно просто поднести телефон к вашему лицу. Дальше можно посмотреть приложения каких банков стоят на вашем телефоне и вот доступ ко всем вашим деньгам.

Поэтому, разумно открыть ячейку или счёт в отдельном банке счёт, к которому не будет выпущена карта или по крайней мере у вас не будет её постоянно с собой и не устанавливать на телефоне приложения этого банка с доступом к счету. Это будет ваш личный «Фонд безопасности».

Можно ещё инвестировать в недвижимость, её намного сложнее бесследно отжать и вывести за границу, по сравнению с деньгами.

4. Внимательно ведите переговоры с людьми, которые неожиданно появляются в вашей жизни и предлагают деньги. Насторожитесь особенно, если в итоге нужно что-то им заплатить или приехать в очень спорное место.

Есть вероятность, что ситуация с Андреем не единственная и есть и другие пострадавшие от этой банды. Если вы или ваши знакомые попадали в очень похожую по сценарию историю, выйдите на связь.

Преступники очень боятся огласки своих преступлений. Публичность поможет не только предупредить тех, кто потенциально мог попасть в похожую ситуацию, но и найти других пострадавших, чтобы обьединить все эпизоды для поиска банды.

Сейчас, когда самое страшное уже позади, Андрей говорит, что в такие моменты присходит переоценка многих жизненных принципов.

Недавно наш бывший земляк ответил на вопросы подписчиков в Инстаграме, где поблагодарил всех за поддержку. А в одном из постов отметил: "Счастье/деньги любят тишину"...

Александра Лебедева