2026-01-22PKT11:58:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. 1. Сегодня четверг 22 января 2026 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -31°С • атмосферное давление 753 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 90% • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 4,6,10, К.Маркса 2,4, Дзержинского 53,55,59,63 с 9 до окончания Дзержинского 56-5п, Луначарского 3-3п, Семенова 6 с 9 до 12 часов Гайдара 16-2п с 9 до 14 часов 2 В сетях электроснабжения 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 56-5п, Луначарского 3-3п, Семенова 6 с 9 до 12 часов Гайдара 16-2п с 9 до 14 часов Уважаемые Озерчане! По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Ночью и утром 22-24 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные морозы до минус 40°. В связи с опасными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, и объектах ЖКХ (тепло-водоснабжения). Вниманию родителей и учащихся! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия: - с 1 по 11 классы включительно во всех школах округа, а также 1-х и 2 курсах учреждений среднего профессионального образования. Всего вам доброго, благодарим за внимание. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 22 января 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, на юге местами небольшой снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления (гололедица, изморозь). Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью от -29° до -34°, при прояснении от -35° до -40°, на юге и крайнем западе до -26°, днем от -24° до -29°, на юге и крайнем западе до -17° НЯ: 22-25 января в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. ОЯ: Ночью и утром 22-24 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные морозы до минус 40°. Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 147 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62878/

