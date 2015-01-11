В Озерске идут работы по устранению последствий шквалистого ветра

Глава округа Евгений Щербаков дал распоряжение в кратчайшие сроки устранить последствия сильного ветра, который 28 октября стал причиной падения деревьев, повреждения объектов инфраструктуры и отсутствия электроснабжения в отдельных районах округа.

В связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня 28 октября в Озерском городском округе наблюдалось усиление ветра с порывами до 25 м/с. Первые обращения о нарушении электроснабжения от граждан в единую диспетчерскую службу начали поступать 28 октября, в 18:00 часов. Вечером и ночью 29 октября по всему округу было зафиксировано массовое падение веток и деревьев, в том числе на тротуары и проезжую часть, на территорию детских дошкольных и образовательных учреждений.

По информации ЕДДС, поступали обращения от жителей по поводу нарушения остекления балкона в старой части города, также был отмечен случай сноса козырька балкона, на нескольких зданиях была повреждена кровля. Кроме того, зафиксированы обращения о поваленных дорожных знаках и перехлёсте проводов линии электропередач. В отдельных районах округа отсутствовало электроснабжение. В настоящее время ведутся работы по его восстановлению.

– В старой части города, в частности - на пр. Ленина, перехлёст проводов был устранён вечером 28 октября, – прокомментировал ситуацию главный инженер района городских электросетей ММПКХ Константин Ившин. – Также вчера вечером было восстановлено электроснабжение домов на ул. Южная в посёлке Татыш.

Из-за перехлёста высоковольтной линии электропередач в районе дамбы произошло отключение электроснабжения в домах в конце ул. Строительной и частично на ул. Менделеева. Эти неполадки были устранены сегодня в первой половине дня.

Наиболее масштабное отключение произошло 28 октября по причине перехлёста воздушно-кабельной линии, протянутой в сторону садов и деревни Новая Теча. Сегодня, в первой половине дня, было убрано поваленное ветром дерево, в настоящее время идут восстановительные работы.

По информации ММПКХ, индивидуальные обращения граждан о нарушении электроснабжения устраняются силами дежурной службы в круглосуточном режиме.

Особенно сильно пострадали деревья в Парке культуры и отдыха. По информации директора муниципального учреждения Луизы Белой, из-за мощных порывов ветра на территории парка, на берегу озера и в лесу, было повалено около двадцати берёз и сосен, ряд деревьев были вырваны с корнем:

– Было нарушено электроснабжение, в связи с чем в парке вчера вечером частично отсутствовало освещение. На сегодняшний день не работают порядка одиннадцати светильников. Я думаю к 30 октября мы с этой ситуацией справимся и освещение будет работать по графику до 22:30.

Работники парка до начала рабочего дня начали расчищать асфальтированные аллеи парка. Но на территории лесного массива остаётся много повреждённых деревьев, сломанных веток, которые могут упасть в любой момент.

Устранить последствия ураганного ветра парку помогают работники поисково-спасательной службы и МЧС. На территории парка размещены объявления, которые информируют жителей о том, что существует опасность падения сломанных веток и поврежденных деревьев, что может нанести вред здоровью граждан. Руководство парка обращается к жителям быть осторожными и, по возможности, временно воздержаться от прогулок по парку.

По информации управления капитального строительства и благоустройства, из-за сильного ветра в городе произошло много обрывов на сетях улично-дорожного освещения. Подрядная организация в течение суток проводит работу по выявлению этих участков, а также осуществляет работы по восстановлению наружного освещения. Сегодня была убрана упавшая ель и восстановлено освещение на пешеходной дорожке от школы №25 до детского сада. Кроме того, восстановлено наружное освещение на б. Гайдара от пересечения с ул. Матросова до пр. К. Маркса, а также на ул. Матросова от б. Гайдара до ул. Дзержинского, ведутся ремонтные работы на ул. Набережной.

По обращениям граждан и в ходе объезда были обнаружены четыре упавших дорожных знака. Сегодня они были восстановлены. Деревья, упавшие на улично-дорожной сети, будут убраны силами подрядной организации и МП «УАТ». Согласно Правилам благоустройства Озерского городского округа, эти работы должны быть проведены в течение шести часов после обнаружения. Аварийные деревья на придомовой территории должны убрать управляющие организациями.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40925/