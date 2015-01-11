2019-11-01YEKT07:47:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.11.2019 г Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 01 ноября 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 8 град. С • атмосферное давление 730 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 87 % • ветер Сев-Зап. 2-4 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 26-4,5п-ы с 8ч30м до 16 час Гайдара 9-1п, Октябрьская 26-1п, Луначарского7-3п, с 9 до 12 часов Победы 54, Герцена 14,16, с 9 до окончания 2. В сетях электро-снабжения отключений нет. 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Октябрьская 26-4,5п-ы с 8ч30м до 16 час Гайдара 24-2п, Гайдара 9-1п, Победы 10,Лермонтова 27, Октябрьская 26-1п, Луначарского7-3п, с 9 до 12 часов Луначарского 23-6п, с 9 до 14 часов Вниманию жителей города! В связи с проведением строительных работ по 05 ноября 2019 года будет закрыто движение транспортных средств на перекрестке улицы Горная с улицей Монтажников. Вниманию жителей округа! Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 01 ноября 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, местами до умеренного, днем местами небольшой снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 3-8º, при прояснении минус 10-15º, днем минус 1-6º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются 3.4.1 Паводковая обстановка: в норме. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/40958/ alebedeva 2019-11-01YEKT07:47:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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