Озерск участвует в пилотном проекте «Право на здоровье»

Накануне в Клинической больнице №71 состоялся тренинг в рамках проекта ГК «Росатом» «Право на здоровье. Основа бесконфликтного взаимодействия для пациентов и врачей городов ЗАТО».

Следует отметить, что социальный проект был подготовлен при поддержке ГК «Росатом» и Фонда президентских грантов для системы закрытых городов.

Как отмечают разработчики проекта, сохранение здоровья и жизни, продление активного долголетия – приоритетные направления национальной государственной политики в области здравоохранения. Особо это важно в отношении здоровья граждан, занятых в отраслях экономики с особо опасными условиями труда, в том числе жителей городов присутствия атомной промышленности.

Одной из проблем, мешающих повышению качества медицинской помощи, сегодня является недостаточная правовая грамотность, как граждан, так и медицинских работников.

Незнание прав пациентов приводит к тому, что многие граждане не дополучают бесплатную медицинскую помощь в заявленных государством объемах, и пациенты и врачи не всегда верно ориентируются в том, какие услуги и как должны быть предоставлены, возникают многочисленные конфликтные ситуации.

Для преодоления этой проблемы экспертами Всероссийского союза пациентов, Комиссии по здравоохранению Общественного совета Государственной корпорации «Росатом» был разработан социальный проект «Право на здоровье». Его цель – повысить уровень бесконфликтного взаимодействия пациентов и врачей в городах ЗАТО, через освоение основ правовых знаний в сфере здравоохранения.

Проект реализуется Всероссийским союзом пациентов на средства Фонда президентских грантов.

Для его реализации было выбрано шесть пилотных городов в Челябинской и Свердловской областях: Новоуральск, Лесной, Заречный, Озерск, Снежинск, Трехгорный. В качестве взаимодействия определены два сообщества: врачи и пациенты. Руководитель проекта – председатель Всероссийского союза пациентов России и председатель комиссии по здравоохранению ГК «Росатом» Ян Власов.

Для работы с представителями медицинского сообщества Озерского городского округа 31 октября в город приехали заместитель председателя комиссии по здравоохранению Госкорпорации «Росатом» Ольга Песнева и врач психотерапевт Алексей Зотов.

Цель проекта, как пояснила Ольга Плеснева, научиться находить компромисс. Поскольку без взаимодействия и умения договариваться, неудовлетворённость и конфликты в этой сфере будут только нарастать. В ходе обучения озерскому медицинскому сообществу было предложено рассмотреть три тематических блока: «Основы пациент-центрирования. Консультирование», «Конфликтология. Вопросы эмоционального выгорания» и «Юридические основы безопасности врача».

Открывая обучающее занятие для озерских медиков Ольга Песнева подчеркнула:

– Руководством Клинической больницы №71 совместно с ФМБА России и ГК «Росатом» была поставлена задача – модернизация системы здравоохранения в закрытых городах.

Мы с вами понимаем, что в системе здравоохранения сегодня существуют проблемы, которые надо решать и делать это надо комплексно. Поэтому необходимо выработать механизмы, которые позволят вам эффективно работать, построить добрые отношения с пациентами и не допустить профессионального выгорания.

В своём вступительном слове Ольга Плеснева также отметила, что в рамках проекта запланирована работа по повышению правовой грамотности пациентов. Она направлена на то, чтобы граждане понимали, что они обладают, как правами, так и обязанностями в плане ответственного отношения к своему здоровью. С другой стороны, врачебное сообщество, понимая проблемы: дефицита кадров, напряжённость работы, изменения статуса медицинских работников, должно в первую очередь ориентироваться на потребности пациентов.

Алексей Зотов в ходе тренинга поделился с коллегами своим опытом по работе с врачебным сообществом, по решению наиболее острых проблем, так называемого, эмоционального выгорания и разрешения конфликтных ситуаций.

В конечном итоге, цель обучения Ольга Плеснева сформулировала так: повышение эффективности лечения через установление бесконфликтных доверительных отношений с пациентом. В ходе тренинга должен быть выработан механизм, позволяющий реализовать эту задачу.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40951/