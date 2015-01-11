Фуры еле ползут. Снег затормозил трафик на трассе М5

В Челябинской области трасса М5 с прошедшего дня не «отошла» от пробок. Очевидцы сообщают о затруднении движения в разных направлениях.

На участке дороги Уфа – Кропачево с позднего вечера машины стоят в нескончаемой колонне. Пробка началась после города Сим, проезжающие мимо очевидцы говорят, что многие останавливались на ночлег в придорожных отелях, стоянки сейчас полностью забиты.

Также сегодня утром горожане сообщают о заторе рядом с Усть-Катавом, на дороге по пути из Аши в Челябинск.

Затруднения в движении есть на протяжении всей трассы М5, на картах видны проблемные участки от города Бакала до границы с Башкирией.

Там, кстати, вчера произошла авария, фура “лоб в лоб” столкнулась с “Ниссаном”. После этого полуприцеп отлетел в кювет и перегородил половину дороги. Нормальное движение на этом участке удалось восстановить только к позднему вечеру.

В самом Челябинске пробки на данный момент достигают 6 баллов. Затруднен проезд по крупным улицам, в том числе улице Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту, проспекту Победы и Копейскому шоссе.

https://www.cheltv.ru/329619-2/