Текслер: Дорожники не сделали должных выводов после разбора в октябре

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вновь раскритиковал работу подрядчиков, отвечающих за уборку дорог в Челябинской области. По его мнению, должные выводы из его октябрьской выволочки дорожники не сделали.

Глава региона накануне подвёл промежуточные итоги уборки снега на дорогах региона в режиме телефонного совещания. О ситуации главе региона докладывал исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Алексей Текслер отметил, что работа подрядчиков была вновь организована не на должном уровне. По его словам, дорожники не сделали необходимых выводов после областного совещания с главами, на котором была раскритикована их работа.

«Количество техники по-прежнему не позволяет подрядчикам в регламентные сроки убирать дороги Челябинска, ряд региональных дорог. Есть ряд нареканий по уборке снега в муниципалитетах области, мне об этом постоянно пишут люди», - отметил губернатор. Алексей Текслер поручил Алексею Нечаеву немедленно организовать претензионную работу, применив к недобросовестным подрядчикам жесткие штрафные санкции.

По данным миндортранса, для расчистки федеральных трасс было задействовано 75 единиц техники. Минувшей ночью дороги областного подчинения чистили от снега 205 единиц техники. В общей сложности было использовано 15 тысяч тонн песко-соляной смеси. Затруднений в движении на региональных трассах не наблюдается.

По совокупным данным городов и районов области, на дорогах местного значения работало 230 единиц техники. В Челябинске ночью убирали улицы 117 единиц техники.

В Магнитогорске на местных дорогах работало 67 единиц техники, жалоб со стороны жителей не поступало.

Напомним, на областном совещании с главами Алексей Текслер ставил Магнитогорск в пример по качеству используемых на дорогах города реагентов. В большинстве городов и районов жители очень недовольны посыпкой дорог. Губернатор тогда поручил главам еще раз внимательно разобраться, как организовать эти работы и какую химию надо использовать.

Алексей Текслер также обращал внимание глав на необходимость убирать не только центральные улицы, но и внутриквартальные проезды.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/teksler-dorozhniki-ne-sdelali-dolzhnyh-vyvodov-posle-razbora-v-oktyabre