Директор колледжа Озерска отдыхала в Турции и Эмиратах за счет учебного заведения

В Озерске будут судить директора колледжа за злоупотребление должностными полномочиями. Она отдохнула в Турции, а также слетала на чемпионат мира в Абу-Даби, не тратя своих денег.

В отношении директора озерского технического колледжа возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Нецелевое расходование бюджетных средств».

«По версии следствия обвиняемая, являясь директором ГБПОУ «Озерский технический колледж», злоупотребляя своими должностными полномочиями, с целью избежать личных затрат, в сентябре 2017 года под предлогом необходимости участия в проектно-аналитическом семинаре, заключила договор с турфирмой на организацию трансфера в Турецкую республику на три дня на сумму 266 400 рублей, которые по ее указанию были оплачены за счет средств колледжа», - сообщила старших помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В результате обвиняемая и еще семь сотрудников колледжа отдыхали за границей, где никаких учебных мероприятий не проводилось, за счет средств образовательного учреждения, причинив ущерб бюджету учреждения.

Кроме того, под предлогом необходимости сопровождения сотрудника на Чемпионат мира WorldSkills 2017 заключила договор с турфирмой по организации поездки в Абу-Даби ОАЭ, которые были оплачены за счет средств учреждения на сумму 110 807 рублей. С 17 по 22 октября 2017 года обвиняемая отдыхала за границей за счет средств образовательного учреждения, при условии, что чемпионат мира уже закончился и полномочий на сопровождение участников у неё не имелось.

«Также обвиняемая совершила неправомерное расходование бюджетных средств, оплатив коммунальные услуги за период проживания работников сторонних организаций и за арендуемое имущество в размере свыше 1,6 миллионов рублей за счет средств предоставленной субсидии на выполнение государственного задания. Между тем указанные расходы уже были оплачены сторонними организациями, а полученные денежные средства направлены обвиняемой во внебюджетные средства учреждения», - добавила Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Озерский городской суд.

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/direktor-kolledzha-ozerska-otdyhala-v-turcii-i-emiratah-za-schet-uchebnogo