Сотрудники ГИБДД проведут отработку по выявлению нарушений при перевозке детей

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в рамках проведения профилактического мероприятия «Осенние каникулы», 01.11.2019 года в период времени с 17:00 до 20:00 часов сотрудниками ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск запланировано проведение целенаправленного профилактического мероприятия по контролю за перевозкой детей на загородных автодорогах, а также на въездах в населенные пункты.

Мероприятие будет включать в себя проведение проверок группами нарядов ДПС ГИБДД водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также проведение профилактической работы с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей), влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск