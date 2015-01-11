Единство в движении: в Озёрске прошел фестиваль «Friends Weekend»

День народного единства можно отмечать по-разному. Участники фестиваля социальных танцев "Friends Weekend"решили объединиться, выбрав Озерск в качестве места встречи. Причина тому – 5 лет со дня открытия озерской школы социальных латиноамериканских танцев «ArmenyCasa».

Подобный фестиваль в Озерске прошел впервые. Слово «социальный» в данном случае означает, что человек общается с теми, кто ему интересен и близок. Социальные танцы и созданы для того, чтобы люди знакомились, чувствовали себя среди своих.

1 ноября один из городских баров на один вечер превратился в жаркий островок латиноамериканского драйва и бьющей через край энергии. На вечеринке участники фестиваля знакомились, общались и, конечно, непрерывно танцевали. Гости приехали из Екатеринбурга, Миасса, Челябинска, Снежинска, Копейска.

Второй день фестиваля был посвящен сальсе и бачате . Шесть опытных танцоров из Челябинска и Екатеринбурга давали мастер-классы по этим танцевальным направлениям. Шаги, фигуры, повороты, элементы, связки, прочие «примочки» могли изучить все участники. Мужской стиль, женский стиль, парные танцы – танцующие люди могли двигаться под латиноамериканскую музыку без остановки и в режиме «нон-стоп» вдохновляться тем, как двигаются более опытные партнеры.

Ксения Русинова, организатор фестиваля:

- Первый в Озёрске фестиваль социальных танцев "Friends Weekend", объединивший в себе танцующих людей Урала - это в первую очередь развитие! Развитие городского сообщества социальных танцев, развитие самих танцоров, ведь для них организованы мастер-классы от преподавателей других школ и городов. А также - обмен опытом и информацией.

Юлия:

- Для чего я занимаюсь в школе танцев? Ради радости от самого процесса, приятного способа провести время, проработки возможностей своего тела, ради уверенности в себе.

Безусловно , латиноамерикансские танцы безумно привлекательны: танцующие получают положительные эмоции, двигаются естественно, непрерывно идет процесс общения. Каждый танец – это не сверх-достижение, а способ получить удовольствие от движения и музыки. Первый блин оказался не комом, что единодушно подтвердили все участники фестиваля "Friends Weekend".

Текст и фото: Наталья Колянова